Росіяни вдарили по Одесі безпілотниками: дрон влучив у багатоповерхівку, є поранені (оновлено)

Попередньо, один з БПЛА влучив по багатоповерховому будинку

Росіяни в ніч з 27 на 28 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. Щонайменше 15 дронів налетіло на місто та область, було чутно сильні вибухи, після атаки в Одесі спалахнула щонайменше одна пожежа – палає багатоповерхівка.

Про наслідки удару повідомило одеське видання "Думська". Відомо, що російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого спалахнула пожежа. Попередньо, є поранені: про це повідомив моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

"В Одесі прихід мопеда по багатоповерхівці, мені повідомляють про постраждалих, також є поранена дитина. Інформація уточнюється", – сказано у повідомленні.

Обласна та міська влада поки що не повідомляла про наслідки російського удару по місту. Місцеві канали пишуть, що було багато вибухів, активно працювала протиповітряна оборона. Більшість БПЛА, за попередніми даними, вдалося знешкодити.

Оновлено 00:50 Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що окупанти пошкодили житлову та цивільну інфраструктуру в Одесі.

"Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі, який ворог визнав однією із нових пріоритетних цілей, вдень 27 червня пролунали потужні вибухи. Місто атакували балістичними ракетами, запущеними з району Таганрогу. Також під ракетною атакою опинилося місто Самар (колишній Новомосковськ), там через ракетний удар загинуло п'ятеро цивільних.

Як писав "Телеграф", у вівторок, 24 червня, у Дніпрі пролунали сильні вибухи внаслідок ракетного удару, завданого з боку російських військ. Удар прийшовся на головний залізничний вокзал міста, пасажирський поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя" та цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Росіяни вдарили по цивільному населенню та відразу почали брехати з цього приводу, розповідаючи про "атаку на військові об'єкти" та "ракету ППО".

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Сумській області, вбивши трьох людей, зокрема й 8-річну дитину. Близько опівночі 24 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району. Також окупанти обстрілювали Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, в обох містах є загиблі через російський удар.