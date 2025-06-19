Выжила чудом. Как удалось спасти девушку, которая три часа пролежала под завалами в Харькове (фото, видео)

В ее дом ночью попал российский "шахед"

В сети завирусилась щемящая история Марии Симоненковой, которую во время российской атаки на Харьков 7 июня завалило плитами. Девушка рассказала, что происходило все три часа, пока она находилась под завалами.

Соответствующую историю Мария освещает в своем Tik Tok. К слову, на одно из ее видео ответил спасатель, участвовавший в спасении девушки из-под завала.

"Спасибо, что держалась и была послушной девочкой. После 3-х часов на одном дыхании, мы не удержали слезы счастья", — написал спасатель.

Что предшествовало

По словам Марии, в ночь на 7 июня она очнулась от невероятно громкого свиста "шахеда". И уже через пару секунд прогремел взрыв, а девушку привалило плитой. Она начала звать маму, которая спала в соседней комнате, но та не отзывалась. Еще через пару секунд Мария услышала запах дыма – начался пожар. И в этот раз мама отозвалась.

"Она подумала, что меня с кроватью выбросило вниз. Я ей кричу: "Подними плиту", но она сказала, что это нереально. Она брала баклажки с водой и начала тушить ими огонь, бегая по плите, которая лежала на мне. Те самые, которые я попросила выбросить, потому что "стоят только место занимают". А она сказала: "Маша, когда-нибудь пригодятся". Я молчала, потому что каждый ее шаг это страшная боль. Но я молчала, чтобы она не сбилась. И тогда услышала молящие крики о помощи: "У меня ребенок под плитами! Помогите!" – пишет Мария.

Мария Симоненкова после атаки на Харьков

Мария до и после удара по Харькову

Далее к работе подключились спасатели, которые высчитали, как лучше достать девушку, чтобы плиты не рухнули. Оказалось, что одна из плит поддерживала другую. Девушка вспоминает, как спасатели боялись сделать ей больно, но продолжали работу; как ей на лицо стекала горячая вода, а на спину падали куски огня.

"Спасатели постоянно со мной разговаривали. Это было очень важно не дать мне упасть в обморок, сохранить контакт. Дышать становилось все труднее, дым заполнил пространство. Я вдыхала его и в какой момент подумала: "Мне так хорошо, я просто посплю. А когда вытащить проснусь", — говорится в сообщении.

Дом, в котором находилась Мария во время удара

Последствия удара по дому в Харькове

Спасатели дважды хлюпали девушке водой в лицо, чтобы она очнулась. Затем дали мокрое полотенце. Они даже не ушли, когда сообщили об угрозе нового обстрела и прозвучала команда "Всем в укрытие".

"Никто из них не отошел. Они остались. Они — герои. Я преклоняюсь перед ними. И уже где-то через три часа после бесконечной боли, страха, дыма они наконец-то освободили меня. В какой момент они нажали специальным прессом на плиту, и меня осторожно, миллиметр за миллиметром, вытащили из-под завала", — добавила Мария.

Учитывая опубликованные фото и видео, девушка в больнице и ее жизни ничего не угрожает. Ее случай – очередное доказательство российского террора и ударов по гражданскому населению.

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