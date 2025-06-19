Вижила дивом. Як вдалось врятувати дівчину, яка три години пролежала під завалами у Харкові (фото, відео)

В її будинок вночі влучив російський "шахед"

У мережі завірусилась щемлива історія про Марію Симоненкову, яку під час російської атаки на Харків 7 червня завалило плитами. Дівчина розповіла, що відбувалось усі три години, поки вона перебувала під завалами.

Відповідну історію Марія висвітлює у своєму Tik Tok. До слова, на одне з її відео відповів рятувальник, що брав участь у визволенні дівчини з-під завалі.

"Дякую, що трималась і була слухняною дівчинкою. Після 3-х годин на одному подиху, ми не втримали сльози щастя", — написав рятувальник.

Що передувало

За словами Марії, в ніч на 7 червня вона прокинулась від неймовірно гучного свисту "шахеда". І вже за пару секунд прогримів вибух, а дівчину привалило плитою. Вона почала гукати маму, яка спала в сусідній кімнаті, але та не відгукувалась. Ще через пару секунд Марія почула запах диму — почалась пожежа. І на цей раз мама відгукнулась.

"Вона подумала, що мене з ліжком викинуло вниз. Я їй кричу: "Підніми плиту", але вона сказала, що це нереально. Вона брала баклажки з водою й почала гасити ними вогонь, бігаючи по плиті, яка лежала на мені. Ті самі, які я попросила викинути, бо "стоять тільки місце займають". А вона сказала: "Маша, колись згодяться". Я мовчала, бо кожен її крок це страшенний біль. Але я мовчала, щоб вона не збилась. І тоді почула благаючи крики про допомогу: "У мене дитина під плитами! Допоможіть!" — пише Марія.

Марія Симоненкова після атаки на Харків

Марія до та після удару по Харкову

Далі до роботи підключились рятувальники, які вирахували, як краще дістати дівчину, щоб плити не рухнули. Бо виявилось, що одна з плит підтримувала іншу. Дівчина згадує, як рятувальники боялись зробити їй боляче, але продовжували роботу; як їй на обличчя стікала гаряча вода, а на спину падали шматки вогню.

"Рятувальники постійно зі мною розмовляли. Це було дуже важливо не дати мені втратити свідомість, зберегти контакт. Дихати ставало все важче, дим заповнив простір. Я вдихала його і в який момент подумала: "Мені так добре, я просто посплю. А коли витягнути прокинуся"", — йдеться у повідомленні.

Будинок, в якому була Марія під час удару

Наслідки удару по будинку у Харкові

Рятувальники двічі хлюпали дівчині водою в обличчя, аби вона прокинулась. Потім просунули мокрий рушник. Вони навіть не пішли, коли повідомили про загрозу нового обстрілу і прозвучала команда "Усім в укриття".

"Ніхто з них не відійшов. Вони залишились. Вони — герої. Я схиляюсь перед ними. І вже десь за три години після нескінченного болю, страху, диму вони нарешті звільнили мене. У який момент вони натиснули спеціальним пресом на плиту, і мене обережно, міліметр за міліметром, витягнули з-під завалу", — додала Марія.

Враховуючи опубліковані фото та відео, наразі дівчина у лікарні і її життю нічого не загрожує. Її випадок черговий доказ російського терору та ударів по цивільному населенню.

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