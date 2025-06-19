Вижила дивом. Як вдалось врятувати дівчину, яка три години пролежала під завалами у Харкові (фото, відео)
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В її будинок вночі влучив російський "шахед"
У мережі завірусилась щемлива історія про Марію Симоненкову, яку під час російської атаки на Харків 7 червня завалило плитами. Дівчина розповіла, що відбувалось усі три години, поки вона перебувала під завалами.
Відповідну історію Марія висвітлює у своєму Tik Tok. До слова, на одне з її відео відповів рятувальник, що брав участь у визволенні дівчини з-під завалі.
"Дякую, що трималась і була слухняною дівчинкою. Після 3-х годин на одному подиху, ми не втримали сльози щастя", — написав рятувальник.
Що передувало
За словами Марії, в ніч на 7 червня вона прокинулась від неймовірно гучного свисту "шахеда". І вже за пару секунд прогримів вибух, а дівчину привалило плитою. Вона почала гукати маму, яка спала в сусідній кімнаті, але та не відгукувалась. Ще через пару секунд Марія почула запах диму — почалась пожежа. І на цей раз мама відгукнулась.
"Вона подумала, що мене з ліжком викинуло вниз. Я їй кричу: "Підніми плиту", але вона сказала, що це нереально. Вона брала баклажки з водою й почала гасити ними вогонь, бігаючи по плиті, яка лежала на мені. Ті самі, які я попросила викинути, бо "стоять тільки місце займають". А вона сказала: "Маша, колись згодяться". Я мовчала, бо кожен її крок це страшенний біль. Але я мовчала, щоб вона не збилась. І тоді почула благаючи крики про допомогу: "У мене дитина під плитами! Допоможіть!" — пише Марія.
Далі до роботи підключились рятувальники, які вирахували, як краще дістати дівчину, щоб плити не рухнули. Бо виявилось, що одна з плит підтримувала іншу. Дівчина згадує, як рятувальники боялись зробити їй боляче, але продовжували роботу; як їй на обличчя стікала гаряча вода, а на спину падали шматки вогню.
"Рятувальники постійно зі мною розмовляли. Це було дуже важливо не дати мені втратити свідомість, зберегти контакт. Дихати ставало все важче, дим заповнив простір. Я вдихала його і в який момент подумала: "Мені так добре, я просто посплю. А коли витягнути прокинуся"", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники двічі хлюпали дівчині водою в обличчя, аби вона прокинулась. Потім просунули мокрий рушник. Вони навіть не пішли, коли повідомили про загрозу нового обстрілу і прозвучала команда "Усім в укриття".
"Ніхто з них не відійшов. Вони залишились. Вони — герої. Я схиляюсь перед ними. І вже десь за три години після нескінченного болю, страху, диму вони нарешті звільнили мене. У який момент вони натиснули спеціальним пресом на плиту, і мене обережно, міліметр за міліметром, витягнули з-під завалу", — додала Марія.
Враховуючи опубліковані фото та відео, наразі дівчина у лікарні і її життю нічого не загрожує. Її випадок черговий доказ російського терору та ударів по цивільному населенню.
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