В российском Брянске было громко: дроны посетили важный оборонный завод (видео, фото, карта)

В самом Брянске сгорел частный жилой дом, вероятнее всего, пораженный обломками российских ракет ПВО

Брянск в России ночью 28 апреля массированно атаковали ударные беспилотники, было слышно всего до 15 взрывов. В результате атаки было зафиксировано попадание в оборонное предприятие "Кремний Эл", имеющее стратегическое значение. Это, по меньшей мере, уже седьмая удачная атака беспилотников на этот завод с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Об атаке сообщили российские информационные каналы и местные власти. Россияне традиционно врут, что якобы "несколько десятков" ударных беспилотников были сбиты, а также рассказывают сказки о якобы повреждении "гражданской инфраструктуры".

Тем временем публикуются фотографии и видео с мест ударов БПЛА. Судя по обнародованным данным, был разгромлен как минимум один цех, куда пришлось три попадания беспилотников, о пострадавших не сообщалось. Также, по данным россиян, в самом Брянске сгорел частный жилой дом, вероятнее всего, пораженный обломками российских ракет ПВО, и уничтожены припаркованные на улице автомобили.

Отметим, как в свое время объяснял военный портал Defense Express, "Кремний Эл" является вторым в РФ производителем микроэлектроники. 90% его продукции идет на военные цели. Предприятие специализируется на производстве транзисторов, диодов, простых модулей на их основе. Это главный производитель компонентов, которые используются наверняка во всех военных микросхемах в РФ. В том числе завод производит электронику для ракет ПВО "Панцирь", периодически падающих на голову россиянам, и для баллистических ракет "Искандер-М", которыми российские военные преступники убивают гражданское население Украины.

Напомним, первая атака на этот завод произошла в сентябре 2023 года, тогда было повреждено здание предприятия. Уже 29 декабря 2023 года украинские БПЛА повторили атаку, на этот раз с большими результатами — "Кремний Эл" на время приостановил работу. В конце июня 2024 года очередная атака БПЛА повредила производственный корпус завода, взрывы на предприятии гремели также в октябре 2024 года. А в начале декабря 2024 года новая атака БПЛА снова на время остановила работу предприятия – после этого российские чиновники начали получать жалобы от руководства "Кремний Эл", который из-за постоянных атак и повреждений фактически сорвал выполнение государственного оборонного заказа.

Крайняя атака на завод произошла в январе 2025 года. Тогда беспилотники массированно атаковали производственные мощности "Кремний Эл", из-за чего только что заработавшее предприятие вновь вынуждено было приостановить работу.