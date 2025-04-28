В російському Брянську було гучно: дрони завітали на важливий оборонний завод (відео, фото, мапа)

У самому Брянську згорів приватний жилий будинок, найімовірніше, вражений уламками російських ракет ППО

Брянськ в Росії вночі 28 квітня масовано атакували ударні безпілотники, було чутно загалом до 15 вибухів. Внаслідок атаки було зафіксовано влучання в оборонне підприємство "Кремній Ел", яке має стратегічне значення. Це щонайменше вже сьома вдала атака безпілотників на цей завод з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Про атаку повідомили російські інформаційні канали та місцева влада. Росіяни традиційно брешуть, що нібито "кілька десятків" ударних безпілотників було збито, а також розповідають казки про нібито пошкодження "цивільної інфраструктури".

Тим часом публікуються фотографії та відео з місць ударів БПЛА. Судячи з оприлюднених даних, було розгромлено щонайменше один цех, куди прийшлося три влучання безпілотників, про постраждалих не повідомлялося. Також, за даними росіян, у самому Брянську згорів приватний жилий будинок, найімовірніше, вражений уламками російських ракет ППО, та знищено припарковані на вулиці автомобілі.

Зазначимо, як свого часу пояснював військовий портал Defense Express, "Кремній Ел" є другим у РФ виробником мікроелектроніки. 90% його продукції йде на військові цілі. Підприємство спеціалізується з виробництва транзисторів, діодів, простих модулів на їхній основі. Це головний виробник компонентів, які використовуються, напевно, у всіх військових мікросхемах у РФ. В тому числі завод виготовляє електроніку для ракет ППО "Панцир", які періодично падають на голову росіянам, та для балістичних ракет "Іскандер-М", якими російські воєнні злочинці вбивають цивільне населення України.

Нагадаємо, перша атака на цей завод відбулася у вересні 2023 року, тоді було пошкоджено будівлі підприємства. Вже 29 грудня 2023 року українські БПЛА повторили атаку, на цей раз із більшими результатами – "Кремній Ел" на деякий час призупинив роботу. Наприкінці червня 2024 року чергова атака БПЛА пошкодила виробничий корпус заводу, вибухи на підприємстві гриміли також в жовтні 2024 року. А на початку грудня 2024 року нова атака БПЛА знову на деякий час зупинила роботу підприємства – після цього російські чиновники почали отримувати скарги від керівництва "Кремній Ел", який через постійні атаки та пошкодження фактично зірвав виконання державного оборонного замовлення.

Крайня атака на завод сталася в січні 2025 року. Тоді безпілотники масовано атакували виробничі потужності "Кремній Ел", через що підприємство, яке тільки-тільки запрацювало, знову змушено було призупинити роботу.