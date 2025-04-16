Россияне массировано обстреляли Одессу. Горели жилые дома, есть пострадавшие (фото и видео)

Россияне продолжают террор украинцев

Взрывы в Одессе раздались в ночь на среду, 16 апреля. Российская армия атаковала город беспилотниками.

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки, по предварительным данным, пострадали три человека. По нескольким адресам вспыхнули пожары.

Горели жилые дома, повреждены складские здания. На местах работали психологи ГСЧС и полиции.

"Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате удара есть повреждение гражданской инфраструктуры, в том числе возгорание жилого дома", — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Россияне регулярно терроризируют Одессу беспилотниками. Поздно вечером 13 апреля они также ударили по областному центру дронами. Один из беспилотников влетел в автомобиль, когда он ехал на полном ходу. Также было повреждено медицинское учреждение. Пострадали четыре человека.

Как сообщал "Телеграф", вечером 14 апреля взрыв произошел в Сумах. Россия нанесла ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины. Российская армия в который раз ударила из баллистического вооружения.