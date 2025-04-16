Росіяни масовано обстріляли Одесу. Горіли житлові будинки, є постраждалі (фото та відео)

Росіяни продовжують терор українців

Вибухи в Одесі пролунали в ніч на середу, 16 квітня. Російська армія атакувала місто безпілотниками.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки, за попередніми даними, постраждало троє людей. За декількома адресами спалахнули пожежі.

Горіли житлові будинки, пошкоджено складські будівлі. На місцях працювали психологи ДСНС та поліції.

"Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загоряння житлового будинку", — написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Росіяни регулярно тероризують Одесу безпілотниками. Пізно ввечері 13 квітня вони також вдарили по обласному центру дронами. Один із безпілотників влетів у автомобіль, коли він їхав повним ходом. Також було пошкоджено медичний заклад. Постраждало четверо людей.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 14 квітня вибух пролунав в Сумах. Росія завдала ракетного удару по околицях Сумської міської громади. Російська армія вкотре вдарила з балістичного озброєння.