Сплошные развалины и руины. Как сегодня выглядит легендарный Донецкий аэропорт (видео)

За 242 дня непрерывных боев аэропорт разбили полностью

В сети показали свежие снимки международный аэропорт имени Прокофьева в Донецке, разрушенного в 2014 году российской армией. Один из крупнейших аэропортов Украины уже более 10 лет уничтожен.

Как видно на видео, вся площадь аэродрома и зданий превратилась в сплошные руины. Уже даже не осталось обломков разбомбленных самолетов.

На стенах еще остались дыры от попадания снарядов и пуль. Конструкции аэродрома из-за недосмотра полностью сгнили, а территория вокруг — заросла травой и сорняками.

"Вид на Донецкий аэропорт. Наши дни", — говорится в подписи под видео.

Видео, вероятно, снято российскими военными с вертолета. На кадрах видны руины, загроможденные взлетные полосы и разбитые здания.

До войны аэропорт Донецка, как и сам город, считали одним из самых красивых в Украине. Ежегодно из него вылетали тысячи бортов в разных направлениях. Однако аэропорт превратился в сплошные руины.

Что интересно, международный аэропорт Донецка считался одним из самых лучших аэропортов не только Украины, но и Европы.

Напомним, что аэропорт приостановил обслуживание рейсов в мае 2014 — после его захвата оккупантами "ДНР". Аэропорт назван в честь композитора из Донбасса Сергея Прокофьева. Его открыли еще в 1933 году. Накануне Евро-2012 там начали строительство новой взлетной полосы за 972 миллиона гривен. Общая стоимость реконструкции достигла наконец 6,97 миллиарда гривен.

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