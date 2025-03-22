Суцільні руїни та розруха. Як сьогодні виглядає легендарний Донецький аеропорт (відео)

За 242 дні безперервних боїв аеропорт розбили вщент

У мережі показали свіжі знімки міжнародний аеропорт імені Прокоф’єва у Донецьку, який у 2014 році зруйнувала російська армія. Один з найбільших аеропортів України вже понад 10 років знищено.

Як видно на відео, уся площа летовища та будівель перетворилась на суцільні руїни. Вже навіть не залишилось уламків літаків, які там розбомбили.

На стінах ще залишились дірки від влучань снарядів та куль. Конструкції летовища через недогляд повністю згнили, а територія довкола — заросла травою та бур'янами.

"Вид на Донецький аеропорт. Наші дні", — йдеться у підписі під відео.

Відео, ймовірно, знято російськими військовими з вертольота. На кадрах видно руїни, захаращені злітні смуги та побиті будівлі.

До війни аеропорт Донецька, як і саме місто, вважали одним з найкрасивіших в Україні. Щороку з нього вилітали тисячі бортів у різних напрямках. Проте наразі аеропорт перетворився на суцільні руїни.

Що цікаво, міжнародний аеропорт Донецька вважався одним із найкращих аеропортів не тільки України, а і Європи.

Нагадаємо, що аеропорт призупинив обслуговування рейсів у травні 2014 року – після його захоплення окупантами "ДНР". Аеропорт названо на честь композитора з Донеччини Сергія Прокоф’єва. Його відкрили ще у 1933 році. Напередодні "Євро-2012" там розпочали будівництво нової злітної смуги за 972 мільйони гривень. Загальна вартість реконструкції сягнула врешті 6,97 мільярда гривень.

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