Выбрался из оккупации на велосипеде, взял автомат и вернулся на фронт: боец сутки ждал эвакуации и выжил

Первый бой – смесь страха и адреналина.

"Большая" война, которая продолжается в Украине уже третий год, невольно делает из обычных украинцев незаурядных героев. Им может стать ваш мобилизовавшийся сосед или пошедший добровольцем коллега по работе или же, как в случае с 24-летним Владом Куриловым, мастер, проводящий вам интернет. В 2023 году, оставив работу кабельщика-монтажника, парень вступил в ряды Нацгвардии. Военный защищал Украину на Запорожском направлении, и один из боевых выходов стал для него трагическим. Свою историю боец рассказал нашему изданию.

На велосипеде из оккупации

Когда началась широкомасштабная война, Владу Курилову из города Изюм Харьковской области было 22 года.

– Я проснулся рано утром от звонка отца и он сказал, что бомбят Харьков. Дальше я уже начал читать новости и так все узнал. Если честно, я не верил. Я не думал, что в XXI веке может быть что-то вроде того, что у нас есть сейчас, — вспоминает Влад.

А уже через месяц в Изюм вошли оккупанты. Тогда парень сел на велосипед и 70 километров по "серой" зоне выбирался на подконтрольную территорию. Сначала поселился в Ивано-Франковске, а затем перебрался в столицу, устроившись кабельщиком монтажником.

Но когда стало ясно, что война надолго, Влад, имея полуторалетний опыт срочной службы, пошел добровольцем в Нацгвардию.

– Я пошел служить вдвоем вместе с другом. Мы хотели попасть в одно подразделение. Пошел, чтобы россияне не продвинулись дальше. Вообще-то я родом из Изюма, город попал под оккупацию (с апреля по сентябрь 2022 года город был оккупирован, — Ред. ) и я пошел служить, чтобы не было того, что было в Изюме. Чтобы другие города не знали такой беды оккупации, — подчеркивает парень.

Смесь страха и адреналина

Месяц обучения:

– Мы выезжали на полигон, у нас была инженерная подготовка, огневая, тактика, физическая подготовка, учили работать с картами, ночные стрельбы и занятия, – говорит Влад.

И в составе подразделения парень отправляется на Запорожское направление в район поселка Роботино.

– Помню первый бой. Это была некая смесь адреналина и страха. Мозг начинает думать по-другому, чтобы выжить. Реальность начинаешь воспринимать по-другому, – уверяет боец.

А реальность на том участке фронта была совсем не в пользу Сил обороны.

– У врага ничем не хуже обеспечение, чем у нас, а в некоторых случаях оно даже лучше. Их больше по численности, артснарядов у них больше и военно-промышленный комплекс у них тоже больше. И это очень сильный враг, которого нельзя недооценивать, — подчеркивает Влад.

Больше суток с турникетами

К сожалению, уже второй боевой выход для нацгвардейца стал и последним: в ноябре 2023 года Вадим получил тяжелое ранение.

– Мы уже отходили с позиций на пункт эвакуации, и я наступил на противопехотную мину левой ногой. Мне перебило сразу две ноги: левую ногу ниже колена разорвало голеностоп, а правую ногу от голеностопа до колена (и само колено) перебило взрывной волной, — вспоминает защитник.

Но молниеносной эвакуации и скорой помощи раненому в этой истории не произошло. Больше суток (!) побратимы не могли забрать раненого парня.

– Дело в том, что ребята, с которыми я выходил с позиций, тоже уже сами были ранены и они были не в состоянии меня вытащить. Они продолжили идти в пункт эвакуации, и мы договорились, что за мной вернутся. А нашли меня уже на следующий день, когда начало смеркаться, — объяснил боец.

Понятно, что в такой ситуации у врачей не было другого выхода, кроме как ампутировать защитнику раненые ноги.

– Я провел с турникетами около 28 часов (!) до того момента, когда меня передали врачам. Поэтому шансов не было, – отмечает Вадим.

Впрочем, этот далеко не коренастый парень проявил откровенно стальной характер, узнав о решении врачей.

– Я воспринял это так, как оно есть. Здесь нет смысла жалеть, потому что назад уже ноги не вернуть и нужно дальше с этим жить. То есть воспринял это как данность: так сложилось. Не повезло. Но это не повод впадать в депрессию. Жизнь на этом не заканчивается и можно спокойно жить дальше, — говорит боец.

Реабилитация и "фантомы"

Многочисленные операции, тяжелое состояние, инфекция, реампутация – испытания, выпавшие на долю 24-летнего парня. Когда же раны Вадима наконец-то зажили, парень полетел в США, чтобы пройти там процедуру протезирования.

– Интересно, что в штатах существует особая культура: они всегда к военным относятся с уважением. Когда мы посещали официальные мероприятия и ехали по улице в военной форме, то нам говорили: "Спасибо вам за службу". То есть у них это обычное дело, – вспоминает Вадим.

Научиться ходить заново, имея двойную ампутацию (левая нога ниже колена, правая нога выше) – задача сверхтяжёлая.

– Мышцы, кости, после длительного времени лечения, отвыкли от нагрузок. И было больно, было тяжело. Но для всего нужно время. Приблизительно три недели-месяц нужно каждый день учиться ходить, постепенно увеличивая время пребывания на протезе, — говорит защитник.

И это на фоне фантомной боли!

– В первое время она была постоянно. Меня лечили препаратами от фантомной боли и через полторы недели они уменьшились, и я хоть смог спокойно спать. Но фантомные ощущения, я думаю, остаются на всю жизнь. Оно может чесаться, мерзнуть, колоть, неметь… А вот именно боль, это сейчас бывает очень редко: раз в два-три месяца минуты две-четыре может поболеть нога, — объясняет Вадим.

"У нас благородная цель"

Пока же путь военного по лечению и реабилитации завершен.

– Я уже уверенно хожу на протезах и вернулся к нормальной, полноценной жизни. Записался в автошколу для людей с инвалидностью, чтобы научиться управлять автомобилем на ручном управлении, говорит парень.

Но начался новый путь: оформление инвалидности и выплаты за ранения от государства. Впрочем, приобретенный опыт бюрократической волокиты пригодится Вадиму в будущей профессии. Дело в том, что американская клиника, где протезировался военный, решила открыть филиал в Киеве и позвала его на работу.

– Моя должность называется "адвокат пациента". По сути это сопровождение пациентов: помощь в оформлении документов, встречи с пациентами, разъяснение и т.п. То есть работа с пациентами клиники, — объясняет защитник.

Устойчивость и любовь к Родине. Вот что, по мнению военного, позволит украинцам выстоять.

– Вообще-то у нас правильная цель. Мы на своей земле, защищаем свое. Мы не захватчики, а мы отстаиваем суверенитет своей страны. То есть это главное: у нас благородная цель, — резюмировал Влад Курилов.

Получить помощь украинцам с инвалидностью можно на сайте организации EnableMe Ukraine. Вы можете задать вопросы эксперту и получить бесплатную помощь в сообществе EnableMe .