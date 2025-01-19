Российская ракета пробила укрытие колледжа в Кривом Роге: студентов там заставляли учиться очно

Руководство заведения грозило отчислением тем студентам, которые не хотели учиться офлайн

Бомбоубежище в Авиационном колледже НАУ в Кривом Роге обрушилось после российского обстрела 17 января. При этом в прошлом году ректор учебного заведения настаивал на офлайн обучении.

Кадрами из бомбоубежища поделился местный канал HKR. Там задались вопросом о том, были ли у студентов шансы выжить, если бы они находились в помещении.

"Бомбоубежище в авиационном колледже пробило насквозь", — говорится в подписи к видео.

При этом в сети припомнили, что еще около года назад директор заведения Анатолий Андрусевич настаивал на том, чтобы проводить обучение офлайн. А по информации пользователей сети всех несогласных он грозил отчислить.

Одна из пользовательниц сети после этого сообщила, что была уволена из-за того, что была на стороне родителей, которые не хотели рисковать своими детьми.

В комментариях к записи, другие жители тоже поделились своими соображениями на этот счет.

Как сообщалось ранее, после обстрела 17 января в МВД говорили, что частично было разрушено четырехэтажное здание учебного заведения, два многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар. Согласно последним данным, в результате обстрела погибли пять человек.