Російська ракета пробила укриття коледжу у Кривому Розі: студентів там змушували вчитися очно

Керівництво закладу загрожувало відрахуванням тим студентам, які не хотіли вчитися офлайн

Бомбосховище в Авіаційному коледжі НАУ у Кривому Розі обрушилося після російського обстрілу 17 січня. При цьому минулого року ректор навчального закладу наполягав на офлайн навчанні.

Кадрами з бомбосховища поділився місцевий канал HKR. Там запитали, чи були у студентів шанси вижити, якби вони знаходилися в приміщенні.

"Бомбосховище в авіаційному коледжі пробило наскрізь", — йдеться у підписі до відео.

При цьому в мережі пригадали, що ще близько року тому директор закладу Анатолій Андрусевич наполягав на проведенні навчання офлайн. А за інформацією користувачів мережі всіх незгодних він погрожував відрахувати.

Одна з користувачів мережі після цього повідомила, що була звільнена через те, що була на боці батьків, які не хотіли ризикувати своїми дітьми.

У коментарях до запису інші жителі теж поділилися своїми міркуваннями з цього приводу.

Як повідомлялося раніше, після обстрілу 17 січня в МВС говорили, що частково було зруйновано чотириповерхову будівлю навчального закладу, два багатоквартирні будинки та господарську споруду. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа. Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей.