Действительно стальной! Ветеран о трех ранениях, кротах-оккупантах и суперноге

Далеко не все люди адекватно реагируют на раненых военных на протезах

"Я давал присягу. Я не мог не пойти", — говорит ветеран с Полтавщины 32-летний Олег Сподин, объясняя свой мотив встать на защиту Украины в первые дни широкомасштабного вторжения.

Горный инженер в гражданской жизни, с началом "большой" войны взял в руки оружие, имея за плечами только военную кафедру института. Восток стал местом славы и одновременно личной драмы защитника: в боях под Купянском мужчина потерял конечность. Впрочем, жажда жизни Олега оказалась настолько сильной, что уже через неделю после протезирования военный прогуливался по улочкам Львова. Своей историей боец поделился с "Телеграфом".

"Надо было защитить родных"

Олег Сподин признается, что и близко не верил в такую наглось врага открыто напасть на Украину.

24 февраля 2022 года все изменилось.

– Я как раз в этот день работал в ночную смену. И по корпоративной радиосвязи кто-то передал: "Ребята, началось!" А что началось? Зашел в интернет и прочитал, что по Харькову уже были первые прилеты, по украинским аэродромам, — вспоминает Сподин.

Несколько дней мужчина был в легкой растерянности, а затем решил пойти в ТЦК. Но на войну Олега… не взяли. Дело в том, что прописка у него была на Днепропетровщине, а жил человек в Горишних Плавнях, поэтому в ТЦК сказали идти домой и ждать звонка. Однако боец не мог сидеть без дела, когда вся страна пылала, а потому вступил в местную самооборону.

– Тогда люди в Украине почти в каждой громаде создавали такие отряды самообороны, потому что никто знал, куда дойдет враг. А там уже кто чем мог, тем помогал. Делали блокпосты по городу, коктейли Молотова, – рассказывает мужчина.

Затем с ТЦК все же позвонили и пригласили Олега на ВЛК. Медкомиссия признала мужчину годным к службе и его направили на обучение в Национальную академию сухопутных войск. А накануне отправки на учебу, 7 мая 2022 года, Олег даже успел жениться.

– Пожениться в этот день мы запланировали еще в 2021 году и тогда подали заявление. Да, началась полномасштабная война, но мы решили не изменять дату. Но никаких ресторанов у нас не было, просто расписались и дома за столом посидели. Не то настроение было, чтобы праздновать, — объясняет военный.

По окончании учебы Олег присоединился к 14-й отдельной механизированной бригаде. Вот так инженер стал военным. Что двигало в те дни мужчиной?

– Во-первых, я же давал присягу. А во-вторых, в опасности мои родные и их нужно защищать, — говорит собеседник.

"Четверо погибло. Я выжил"

Сначала подразделение мужчины было отправлено на Донбасс в район Соледара. Там Олег получил свое первое ранение: обломки попали в руку и шею. Но к счастью серьезных травм не было, так что вскоре боец снова уехал на фронт. На этот раз в Харьковскую область. Там было жестко.

– Нас накрывали артиллерией, танками и всем, чем только можно. По нам работали очень хорошо и это точно были хорошо обученные военные. Врага нельзя недооценивать. Вооружение у них не хуже нашего и дронов не меньше. Они как кроты – копают постоянно. Копают и возводят фортификации. По ним бьют минами, они быстро прячутся, а потом продолжают дальше копать, – объясняет военный.

Вблизи Купянска Олег получил второе ранение – обломок попал в левое бедро, но ничего серьезного. Драматическим и тяжелым для бойца стало третье ранение.

– Мы несли раненого бойца. Над нами висел дрон. Он корректировал миномет, и одна из мин прилетела по нам. Четверо ребят тогда погибли… Выжил только раненый, я, да еще один пострадавший парень, — говорит защитник.

Обломками мины военному растрощило ногу в районе коленного сустава. Боевой побратим быстро наложил Олегу турникет, а затем началась тяжелая эвакуация под обстрелами врага.

– Когда меня несли, еще две мины рядом пролетели. Случайно, один парень, который меня нес (к сожалению, он уже погиб), что-то там начал возиться несколько секунд в районе оторванной ноги и только над головой фух… пролетела мина. Если бы он не возился, возможно, эти пару секунд были бы последними, — отмечает военный.

Олегу повезло – через два часа он уже был в стабилизационном пункте. Впрочем, приговор врачей был неутешительным – коленный сустав не спасти, так что конечность нужно ампутировать.

– Я вышел из наркоза и сразу спросил у врачей как моя нога. Мне ответили: "Извини, мы не смогли ее спасти". Нога была сильно изуродована, колено было разбито. Я подумал – ну окей. Как случилось, так случилось, – вспоминает боец.

"У пана супернога"

Однако, по словам мужчины, упиваться горем у него не было никаких причин, потому что он выжил, а это самое главное.

– Я не впадал в депрессию. Только спросил врачей, мое ли "хозяйство" целое? Мне сказали, что все на месте. Ну это слава Богу, — шутит защитник. – А на ногу поставлю протез, это не проблема. Почему впадать в депрессию? Я остался жив. Разве что родители расстроились, но потом жена им сказала, что надо успокоиться, ведь я уже больше не вернусь туда. То есть, все нормально и адекватно отреагировали.

Во время лечения и заживления ран, военный мотивировался видео в сети, на которых люди без конечностей своим примером показывали, что даже с тяжелыми травмами можно вести полноценную жизнь и активно заниматься спортом. Следовательно, только получив долгожданный протез, уже через неделю Олег встал на ноги и опираясь на костыли "намотал" с друзьями по Львову пять километров. Через месяц военный заменил костыли на палочку, а через две недели уже полноценно ходил.

– Мне это понравилось. Я думал, что будет гораздо сложнее. Если слушать реабилитолога, можно быстро научиться ходить, было бы желание, — уверяет защитник.

Впрочем, по словам бойца, в Украине, к сожалению, далеко не все люди адекватно реагируют на раненых на протезах военных.

– Еще учить и учить людей, как правильно реагировать. К примеру, приезжал я в гости к родителям на Днепропетровщину и там была женщина, которая, наверное, впервые в жизни такое увидела. Подходит и говорит: "Это у вас протез?" Я на нее смотрю, смеюсь, говорю: "Дама, ну с такой ногой, наверное, не рождаются". Она: "А-а-а ну да". И второй ее вопрос: "Так это у вас ноги нет?" Это логика у человека. Откуда же она догадалась. С одной стороны, можно понять: если человек никогда такого не видел, то ему интересно, но он не обучен. правильно общаться, – говорит Олег.

По личному опыту бойца, за границей реакция окружающих на травму все же разнится.

– Я был в отпуске в Польше и гулял по парку. И маленькая полячка спросила у мамы: "Что это у пана за нога?" А мама ответила: "Это у пана супернога". И это было так мило, – признается военный.

Сейчас Олег вернулся на работу горного инженера на родном комбинате. Мужчина мечтает о детях и, конечно, победе Украины, ведь наш народ диаметрально отличается от российских захватчиков, а потому заслуживает, чтобы жить достойно.

– Мы умны, а они нет. Ведь ну какая умная страна будет нападать в современном мире на другую страну? Во-вторых, мы сильная и стойкая нация, – резюмировал Олег Сподин.

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