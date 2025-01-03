Не только за точность хвалят пушку L119 украинские десантники (фото, видео)

Расчет пушки должен находиться у линии пересечения с врагом из-за небольшой дальности выстрела — речь о чуть более 10 км

Пушка L119 в Украине, по меньшей мере, с августа 2022 года. Она показала себя хорошим образом, заменив устаревшие пушки Д-30 советского производства.

В Генштабе отмечалось, что гаубица L119 калибром 105 мм благодаря простой конструкции, небольшим размерам и мобильности "идеально подходит для интенсивных артиллерийских боев". По сравнению с советскими образцами она более точна. L119 – это легкая буксированная артиллерийская установка, разработанная в 1970-х годах Соединенным Королевством.

Характеристики L119

Калибр — 105 мм

Вес — примерно 1,9 тонны

Стандартная дальность стрельбы: от 11,5 км до 19 км

Скорострельность максимальная — от 6 до 8 выстрелов в минуту короткими очередями.

Артиллеристы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ в комментарии АрмияInform одобрительно отзываются о своей гаубице L119. Из-за небольшой дальности, военные должны находиться непосредственно у линии столкновения. Благодаря тому, что пушка достаточно легкая, спрятать ее от вражеских дронов легче.

Гаубица L119 калибром 105 мм

Плюсом есть и то, что при выстреле виден лишь небольшой дым, огня нет и это способствует скрытности. Для переезда на другую позицию требуется только внедорожник Hummer.

Относительно стрельбы по врагу дальность и точность зависит от снаряда. Артиллеристам пришлось использовать снаряды, выпущенные после 2-й мировой и с ними точность падала, а вот на современных, пушка работает снайперски. На счету расчета и танки, а также движущиеся цели-квадроциклы.

Ранее "Телеграф" рассказывал об оценке украинских военных танков M1 Abrams. Они сравнили его с российским Т-90А и тот уступает.