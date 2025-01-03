Не тільки за влучність хвалять гармату L119 українські десантники (фото, відео)

Розрахунок гармати має знаходитися біля лінії перетину з ворогом через невелику дальність пострілу — мова про трохи більше ніж 10 км

Гармата L119 в Україні щонайменше з серпня 2022 року. Вона показала себе гарним чином, замінивши застарілі гармати Д-30 радянського виробництва.

В Генштабі зазначали, що гаубиця L119 калібром 105 мм завдяки простій конструкції, невеликим розмірам та мобільності "ідеально підходить для інтенсивних артилерійських боїв". Порівняно із радянськими зразками, вона точніша. L119 — це легка буксирована артилерійська установка, розроблена у 1970-х роках Сполученим Королівством.

Характеристики L119

Калібр — 105 мм

Вага — приблизно 1,9 тонни

Стандартна дальність стрільби: від 11,5 км до 19 км

Скорострільність максимальна — від 6 до 8 пострілів на хвилину короткими чергами.

Артилеристи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ в коментарі АрміяInform схвально відгукуються про свою гаубицю L119. Через невелику дальність, військові мають знаходитися безпосередньо біля лінії зіткнення. Завдяки тому, що гармата достатньо легка, сховати її від ворожих дронів легше.

Гаубиця L119 калібром 105 мм

Плюсом є і те, що при пострілі видно лише невеликий дим, вогню немає і це сприяє скритності. Для переїзду на іншу позицію потрібен тільки позашляховик Hummer.

Щодо стрільби по ворогу — дальність та влучність залежить від снаряда. Артилеристам довелось використовувати снаряди, що були випущені після 2-ї світової і з ними влучність падала, а от на сучасних, гармата працює снайперськи. На рахунку розрахунку і танки, і навіть рухомі цілі-квадроцикли.

Раніше "Телеграф" розповідав про оцінку українських військових танкам M1 Abrams. Вони порівняли його із російським Т-90А і той поступається.