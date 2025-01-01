Российские дроны в Киеве разрушили квартиру за $2 млн. Как она выглядела (фото)

Он расположен напротив корпуса Нацбанка в Печерском районе

В новогоднее утро, 1 января, россияне атаковали Киев беспилотниками. В частности, в Печерском районе, в результате падения обломков вражеского дрона, произошло разрушение с 6 по 4 этаж шестиэтажного жилого дома и загорелись квартиры на 4 и 5 этажах, известно о двух погибших. Также могла быть разрушена элитная квартира, которая была выставлена на продажу.

В официальном Telegram-канале Национального банка Украины сообщили, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе. Судя по фото разрушений, пострадавший дом напротив него. Одна из квартир в этом доме, на разрушенном четвертом этаже, продавалась более чем за 2 миллиона долларов (88 730 000 гривен — по действующему курсу 2 109 763 долларов).

Пострадавший дом, в котором продавалась квартира

Объявление о продаже квартиры в Печерском районе столицы размещено на одном из сайтов продажи недвижимости. Указано, что квартира находится на четвертом этаже, в ней шесть комнат. Общая площадь — 371 кв.м.

Дом, где находится квартира

Вид из окна дома на пострадавший корпус Нацбанка

Это эксклюзивные апартаменты VIP-класса в трех уровнях с дизайном французского мастера Ксавье, которые включают три спальни, гостиную, столовую, кухню, кабинет, четыре санузла, а также технические и хозяйственные помещения. Там была SPA зона и роскошная терраса с панорамным видом на 360 градусов. Жилье имело индивидуальный лифт.

Как сообщал "Телеграф", в Печерском районе во время российской атаки 1 января была повреждена квартира профессора и нейробиолога Игоря Зимы. Он не выходит на связь с друзьями.