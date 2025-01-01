Російські дрони у Києві зруйнували квартиру за $2 млн. Як вона виглядала (фото)

Він розташований навпроти корпусу Нацбанку у Печерському районі

У новорічний ранок, 1 січня, росіяни атакували Київ безпілотниками. Зокрема у Печерському районі, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, сталося руйнування з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку та зайнялися квартири на 4 та 5 поверхах, відомо про двох загиблих. Також могла бути зруйнована елітна квартира, яку було виставлено на продаж.

В офіційному Telegram-каналі Національного банку України повідомили, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталося займання на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі. Судячи з фото руйнувань, постраждалий будинок — навпроти нього. Одна з квартир в цьому домі, на зруйнованому четвертому поверсі, продавалася більш як за 2 мільйони доларів (88 730 000 гривень — за чинним курсом 2 109 763 доларів).

Постраждалий будинок, в якому продавалася квартира

Оголошення про продаж квартири у Липках у Печерському районі столиці розміщено на одному з сайтів продажу нерухомості. Вказано, що квартира розташована на четвертому поверсі, в ній шість кімнат. Загальна площа — 371 кв.м.

Будинок, де розташовано квартиру

Вид з вікна будинку на постраждалий корпус Нацбанку

Це — ексклюзивні апартаменти VIP-класу в трьох рівнях з дизайном французького майстра Ксавьє, які включають три спальні, вітальню, їдальню, кухню, кабінет, чотири санвузли, а також технічні та господарські приміщення. Там була SPA зона та розкішна тераса з панорамним краєвидом на 360 градусів. Житло мало індивідуальний ліфт.

Як повідомляв "Телеграф", у Печерському районі під час російської атаки 1 січня було пошкоджено квартиру професора та нейробіолога Ігоря Зими. Він не виходить на зв’язок з друзями.