Укр

Россияне атаковали колонной под флагом СССР: что было дальше (видео)

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Российские войска воюют, в том числе, под флагом СССР Новость обновлена 22 декабря 2024, 12:26
Российские войска воюют, в том числе, под флагом СССР. Фото Коллаж "Телеграфа"

Советский флаг не помог россиянам выполнить поставленные задачи

Российские войска на Покровском направлении попытались прорвать позиции Сил обороны Украины на технике под флагом СССР, но у них это не получилось.

Видео опубликовал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (позывной "Алекс"). Оккупанты сформировали колонну из танков и прочей сухопутной военной техники — там также были замечены пикапы с флагами Советского Союза.

В таком порядке колонна пошла на штурм украинских позиций, но атака провалилась.

Внимание, видео 18+!!!

Также офицер опубликовал фото колонны с советскими флагами в момент атаки.

"На Покровском направлении интеллект россиян не намного выше. Собрались они лагерем, вонзили совковую красную тряпку и поперли колонной в таком порядке на штурм. Атака была успешно отбита, авто с тряпкой уделили особое внимание", — пишет офицер.

Российские оккупационные войска во время полномасштабного вторжения в Украину используют не только флаги Российской Федерации и буквы "Z", "V" и "O", которые наносятся на боевую технику в качестве опознавательных знаков. Также используются т.н. "Георгиевская ленточка" и флаги Советского Союза — иногда встречаются даже черно-желто-белые флаги.

Эти флаги использовались с 1858 года наряду с бело-сине-красными флагами, но практически полностью вышли из официального употребления в конце XIX века. На сегодняшний день эти флаги в основном используют российские монархисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент России Владимир Путин решил объявить следующий, 2025 год, так называемым "Годом защитника Отечества". Он также поставил в один ряд участников агрессии против Украины с участниками Второй мировой войны, которых в России называют "Великой Отечественной".

Теги:
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