Россияне атаковали колонной под флагом СССР: что было дальше (видео)

Советский флаг не помог россиянам выполнить поставленные задачи

Российские войска на Покровском направлении попытались прорвать позиции Сил обороны Украины на технике под флагом СССР, но у них это не получилось.

Видео опубликовал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (позывной "Алекс"). Оккупанты сформировали колонну из танков и прочей сухопутной военной техники — там также были замечены пикапы с флагами Советского Союза.

В таком порядке колонна пошла на штурм украинских позиций, но атака провалилась.

Внимание, видео 18+!!!

Также офицер опубликовал фото колонны с советскими флагами в момент атаки.

"На Покровском направлении интеллект россиян не намного выше. Собрались они лагерем, вонзили совковую красную тряпку и поперли колонной в таком порядке на штурм. Атака была успешно отбита, авто с тряпкой уделили особое внимание", — пишет офицер.

Российские оккупационные войска во время полномасштабного вторжения в Украину используют не только флаги Российской Федерации и буквы "Z", "V" и "O", которые наносятся на боевую технику в качестве опознавательных знаков. Также используются т.н. "Георгиевская ленточка" и флаги Советского Союза — иногда встречаются даже черно-желто-белые флаги.

Эти флаги использовались с 1858 года наряду с бело-сине-красными флагами, но практически полностью вышли из официального употребления в конце XIX века. На сегодняшний день эти флаги в основном используют российские монархисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент России Владимир Путин решил объявить следующий, 2025 год, так называемым "Годом защитника Отечества". Он также поставил в один ряд участников агрессии против Украины с участниками Второй мировой войны, которых в России называют "Великой Отечественной".