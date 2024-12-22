Росіяни атакували колоною під прапором СРСР: що було далі (відео)

Радянський прапор не допоміг росіянам виконати поставлені завдання

Російські війська на Покровському напрямі спробували прорвати позиції Сил оборони України на техніці під прапором СРСР, але це не вийшло.

Відео опублікував у Telegram офіцер Збройних сил України (позивний "Алекс"). Окупанти сформували колону з танків та іншої сухопутної військової техніки — там також були помічені пікапи з прапорами Радянського Союзу.

У такому порядку колона пішла на штурм українських позицій, але атака провалилася.

Увага, відео 18+!!!

Також офіцер опублікував фото колони з радянськими прапорами в момент атаки.

"На Покровському напрямку інтелект росіян не набагато вищий, зібрались вони табором, втикнули совкову червону ганчірку і поперли колоною в такому порядку на штурм. Атака була успішно відбита, авто з ганчіркою приділили особливу увагу", — пише офіцер.

Російські окупаційні війська під час повномасштабного вторгнення в Україну використовують не лише прапори Російської Федерації та літери "Z", "V" та "O", які наносяться на бойову техніку як розпізнавальні знаки. Також використовуються т.зв. "Георгіївська стрічка" та прапори Радянського Союзу — іноді зустрічаються навіть чорно-жовто-білі прапори.

Ці прапори використовувалися з 1858 року поряд з біло-синьо-червоними прапорами, але практично повністю вийшли з офіційного вжитку наприкінці XIX століття. На сьогоднішній день ці прапори переважно використовують російські монархісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін вирішив оголосити наступний, 2025 рік, так званим "Роком захисника Вітчизни". Він також поставив до одного ряду учасників агресії проти України з учасниками Другої світової війни, яких у Росії називають "Великою Вітчизняною".