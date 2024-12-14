Сотни могил защитниц и защитников Украины. Как сейчас выглядит Краснопольское кладбище в Днепре (репортаж)

Кладбище каждый день неумолимо растет

В войне с Россией ежедневно гибнут украинские военные, воюющие за Независимость Украины. В Днепре защитников хоронят на Краснопольском кладбище, которое еще до 2014 года было абсолютно пустым местом.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на этом кладбище и показал, как оно выглядит сейчас. На кадрах видно, что могилы расположены плотно, а площадь захоронения заполнена сотней флагов.

Кроме мужчин, на этом кладбище немало похоронено защитниц Украины. Краснопольское кладбище прям забито, есть много свежих могил и ям. Здесь хоронят бойцов Украины почти каждый день. Кладбище неумолимо растет, а земля принимает наших Героев.

Отметим, что Краснопольское кладбище — городской некрополь Днепра, расположенный в поселке Краснополье. На Аллее неизвестных кладбища похоронены временно неустановленные погибшие солдаты в российско-украинской войне. Еще по состоянию на 2016 год там было похоронено 272 воина АТО.

К тому же Краснопольское кладбище в Днепре считается одним из самых больших мест в Украине, где похоронены погибшие украинские защитники.

На кадрах видно, что могил очень много, среди воинов есть девушки, молодые ребята и постарше.

Напомним, на войне погиб 23-летний уроженец Киева, который пошел воевать в первый день вторжения РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб украинский бизнесмен и волонтер.