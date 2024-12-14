Сотні могил захисниць та захисників України. Як зараз виглядає Краснопільське кладовище у Дніпрі (репортаж)

Цвинтар щодня невблаганно росте

У війні з Росією щодня гинуть українські військові, які воюють за Незалежність України. У Дніпрі захисників ховають на Краснопільському цвинтарі, який ще до 2014 року був абсолютно порожнім місцем.

Кореспондент "Телеграфа" побував на цьому кладовищі та показав, як воно виглядає зараз. На кадрах видно, що могили розташовані щільно, а площа поховання майорить сотнею прапорів.

Окрім чоловіків, на цьому цвинтарі чимало поховано захисниць України. Краснопільське кладовище прям забите, є чимало свіжих могил та ям. Тут ховають бійців України майже щодня. Цвинтар невблаганно росте, а земля приймає наших Героїв.

Зазначимо, що Краснопільське кладовище — це міський некрополь Дніпра, розташований у селищі Краснопілля. На Алеї невідомих солдатів цвинтаря поховано тимчасово невстановлених загиблих російсько-української війни. Ще станом на 2016 рік там було поховано 272 воїни АТО.

До того ж Краснопільське кладовище у Дніпрі вважається одним з найбільших місць в Україні, де поховані полеглі українські захисники.

На кадрах видно, що могил дуже багато, серед воїнів є дівчата, молоді хлопці та більш старші.

Нагадаємо, на війні загинув 23-річний уродженець Києва, який пішов воювати у перший день вторгнення РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув український бізнесмен та волонтер.