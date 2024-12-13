Пугают минами и живут без цивилизации. Как сейчас выглядит оккупированный под Покровском Украинск (видео)

Ни одного уцелевшего дома в городе нет

В сети показали, как выглядит оккупированный Россией Украинск, где до войны проживало около 3 тысяч человек. Теперь оккупанты превратили город в руины.

На кадрах видео видно, что не осталось ни одного уцелевшего дома. В городе отсутствует электро, вода и газоснабжение.

Заметим, что большинство домов и квартир, где проживают гражданские прям подписаны: "Живут мирные". Некоторые дома отапливаются с помощью печей, а другие – без тепла.

Местные даже свои гаражи подписывают: "Не трогать, минируем", чтобы россияне или мародеры не трогали частную собственность.

Отметим, что россияне захватили Украинск в конце сентября 2024 года. Официально Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не комментировал эту ситуацию, тогда сообщалось только о самых активных боях вблизи Георгиевки и Цукуриного.

Заметим, что расстояние от Украинска до линии столкновения составляет 20 км, то есть именно столько россиянам удалось захватить за почти 3 месяца.

Добавим, что этот населенный пункт был основан в 1952 году одновременно со строительством шахты "Украина". До 1963 года это был поселок Лесовка.

Напомним, россияне выкапывают и вывозят золото из Луганской области. Речь идет о Бобриковском месторождении, расположенном в Антрацитовском районе, которое было оккупировано еще в 2014 году. Уже с 2018 года оккупационные власти ищут иностранных инвесторов, чтобы масштабировать добычу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный объяснил, в чем наибольшая угроза продвижения россиян на Донбассе.