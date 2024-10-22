Могилы во дворах и разрушенные дома. Как выглядит Украинск после "освобождения" Россией (фото)

Россияне превратили город в руины, погибло много людей

Армия России захватила с августа по сентябрь 2024 года в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год. В числе оккупированных населенных пунктов оказался и город Украинск Донецкой области.

Фото города, куда пришла российская армия, опубликовали Telegram-паблики оккупированного Донецка. Россияне превратили населенный пункт в руины, в некоторых дворах похоронены люди. Подобное наблюдалось в Мариуполе весной 2022 года.

До войны России против Украины в городе проживало 3000 человек. Данный населенный пункт был основан в 1952 году одновременно со строительством шахты "Украина". До 1963 года это был поселок Лесовка.

В результате российских бомбардировок в городе не осталось целых зданий. Пострадали, в том числе, многоэтажные жилые дома.

Россияне захватили Украинск в конце сентября 2024 года. Об этом сообщил OSINT-проект Deepstate. Официально Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не комментировал эту ситуацию.

25 сентября Генштаб не сообщал об оборонных боях за Украину. В то же время речь шла о том, что "активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Георгиевка и Цукурино".

Как сообщал "Телеграф" ранее, россияне начали активную подготовку войск на полигонах вокруг Мариуполя и Бердянска. По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, это может свидетельствовать о том, что захватчики, вероятно, готовят новое наступление.