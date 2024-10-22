Могили у дворах та зруйновані будинки. Як виглядає Українськ після "визволення" Росією (фото)

Росіяни перетворили місто на руїни, загинуло багато людей

Армія Росії захопила з серпня по вересень 2024 року у 5,5 рази більше території України, ніж за весь 2023 рік. Серед окупованих населених пунктів виявилося і місто Українськ Донецької області.

Фото міста, куди прийшла російська армія, опублікували Telegram-паблік окупованого Донецька. Росіяни перетворили населений пункт на руїни, у деяких дворах поховано людей. Подібне спостерігалося у Маріуполі навесні 2022 року.

До війни Росії проти України у місті проживало 3000 осіб. Цей населений пункт було засновано 1952 року одночасно з будівництвом шахти "Україна". До 1963 року це було селище Лісівка.

Внаслідок російських бомбардувань у місті не залишилося цілих будівель. Постраждали, зокрема, багатоповерхові житлові будинки.

Росіяни захопили українців наприкінці вересня 2024 року. Про це повідомив OSINT-проект Deepstate. Офіційно Генеральний штаб Збройних Сил України не коментував цю ситуацію.

25 вересня Генштаб не повідомляв про оборонні бої за Українськ. Водночас йшлося про те, що "найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Георгіївка та Цукурине".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росіяни розпочали активну підготовку військ на полігонах навколо Маріуполя та Бердянська. На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, це може свідчити, що загарбники, ймовірно, готують новий наступ.