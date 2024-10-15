Що відомо про просування Росії на фронті за 2 місяці (інфографіка)

В останні місяці Росія почала активно просуватися на лінії фронту

Російські війська у період із серпня по вересень 2024 року захопили у 5,5 рази більше території України, ніж за весь 2023 рік. Головними причинами успішного наступу росіян є дефіцит зброї у Сил оборони, а також зміни у російській тактиці ведення війни.

Про це йдеться в UA War Infographics. У першому півріччі 2024 року російські війська змогли захопити максимум 200 квадратних кілометрів на місяць, у серпні — вже 351 квадратний кілометр, у вересні — 468 квадратного кілометра на місяць.

У вересні 2024 року кількість зіткнень на лінії фронту зросла на 17,6% порівняно зі серпнем. Якщо у серпні було 350 бойових зіткнень, то вже у вересні їх нарахували 467.

Як уже було сказано раніше, основними причинами успіху російської армії є дефіцит зброї та техніки в України, постачання яких проводилось союзниками з великою затримкою, а також нова тактика росіян. Суть її полягає в тому, що противник почав масово використовувати баггі та мотоцикли під час проведення бойових операцій.

Ось так змінювалася лінія фронту на Донбасі з кінця 2023 до початку жовтня 2024 року згідно з OSINT-картою DeepState. За цей час російські війська захопили Мар’їнку, Авдіївку, Очеретине, Вугледар, Українськ, Водяне, Нью-Йорк, Красний Яр, а також просунулися у Торецьку та Нелипівці. Важкі бої продовжуються за населений пункт Кліщіївка.

Грудень 2023 року/deepstatemap

Травень 2024 року/deepstatemap

Серпень 2024 року/deepstatemap

Вересень 2024 року/deepstatemap

Жовтень 2024 року/deepstatemap

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська продовжують свій наступ на Донбасі та намагаються витіснити Сили оборони України з Курської області.