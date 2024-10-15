Что известно о продвижении России на фронте за 2 месяца (инфографика)

В последние месяцы Россия начала активно продвигаться на линии фронта

Российские войска в период с августа по сентябрь 2024 года захватили в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год. Главными причинами успешного наступления россиян являются дефицит оружия у Сил обороны, а также изменения в российской тактике ведения войны.

Об этом говорится в инфографике UA War Infographics. В первом полугодии 2024 года российские войска смогли захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе — уже 351 квадратных километров, в сентябре — 468 квадратных километров в месяц.

В сентябре 2024 года количество боестолкновений на линии фронта выросло на 17,6% по сравнению с августом. Если в августе было 350 боестолкновений, то уже в сентябре их насчитали 467.

Как уже было сказано ранее, основными причинами успеха российской армии являются дефицит оружия и техники у Украины, поставки которых проводились союзниками с большой задержкой, а также новая тактика россиян. Суть её заключается в том, что противник начал массово использовать багги и мотоциклы при проведении боевых операций.

Вот так менялась линия фронта на Донбассе с конца 2023 по начало октября 2024 года согласно OSINT-карте DeepState. За это время российские войска захватили Марьинку, Авдеевку, Очеретино, Угледар, Украинск, Водяное, Нью-Йорк, Красный Яр, а также продвинулись в Торецке и Нелиповке. Тяжелые бои продолжаются за населенный пункт Клещиевка.

Декабрь 2023 года / deepstatemap

Май 2024 года / deepstatemap

Август 2024 года / deepstatemap

Сентябрь 2024 года / deepstatemap

Октябрь 2024 года / deepstatemap

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска продолжают своё наступление на Донбассе и пытаются вытеснить Силы обороны Украины из Курской области.