Залякують мінами та живуть без цивілізації. Як зараз виглядає окупований Українськ під Покровськом (відео)

Жодного вцілілого будинку у місті немає

У мережі показали, як виглядає окупований Росією Українськ, де до війни проживало приблизно 3 тисячі людей. Наразі окупанти перетворили місто на руїни.

На кадрах відео видно, що не залишилось жодного вцілілого будинку. У місті відсутнє електро, водо та газопостачання.

Зауважимо, що більшість будинків та квартир, де проживають цивільні прям підписані "Живут мирные". Деякі будинки опалюються за допомогою печей, а інші — без тепла.

Місцеві навіть свої гаражі підписують "Не трогать, минируем", аби росіяни чи мародери не чіпали приватну власність.

Зауважимо, що росіяни захопили Українськ наприкінці вересня 2024 року. Офіційно Генеральний штаб Збройних Сил України не коментував цю ситуацію. Тоді повідомлялось лише про найактивніші бої поблизу Георгіївки та Цукуриного.

Наразі відстань від Українська до лінії зіткнення становить 20 км, тобто саме стільки росіянам вдалось захопити за майже 3 місяці.

Додамо, що цей населений пункт було засновано 1952 року одночасно з будівництвом шахти "Україна". До 1963 року це було селище Лісівка.

Нагадаємо, росіяни викопують і вивозять золото з Луганської області. Йдеться про Бобриківське родовище розташоване в Антрацитівському районі, який було окуповано ще у 2014 році. Вже з 2018 року окупаційна влада шукає іноземних інвесторів, аби масштабувати видобуток.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий пояснив, в чому найбільша загроза просування росіян на Донбасі.