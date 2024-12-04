Почти три года в плену. Россияне замучили до смерти мэра одного из украинских городов

Мужчина был замучен российскими военными

Городской голова Днепрорудного Запорожской области Матвеев Евгений Сергеевич погиб в российском плену. В целом в нем он мужчина пробыл 2 года и 8 месяцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что тело Матвеева вернули во время последнего обмена.

"Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и мэра – Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен. Во время последнего обмена тело вернули Украине…", — написал Федоров.

Глава ЗОВА подчеркнул, что Матвеев был настоящим патриотом и всегда работал ради людей.

"Был волевым и принципиальным. Во время оккупации не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери. У нас нет времени на промедление. Ежедневно россия совершает террор с нашими людьми – настоящими патриотами", — подчеркнул он.

Евгений Матвеев — что о нем известно

В 1998 году Евгений Матвеев стал директором Днепрорудненского сырзавода.

Прошел путь от рабочего на Днепрорудненском заводе "БОМ" до руководящих должностей на сыродельном комбинате, ОАО ПО "Молис", а также на ЗАО "ЗЖРК".

С 2004 по 2005 год был генеральным директором ОАО ПО "Молис".

В течение 2005 года занимался предпринимательской деятельностью. С 2005 по 2006 год работал инженером-энергетиком в ЗАО "ЗЖРК".

Работал главным инженером на агрофирме "Злагода". В 2006 году Евгения Матвеева избрали городским главой Днепрорудного.

Находился на должности мэра с 2006 по 2015 года.

В 2020 году выдвиженец от ОПЗЖ Евгений Матвеев вновь стал мэром Днепрорудного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Донецкой области погиб доброволец-командир взвода. Домой его не дождалась мать и девятилетняя дочь.