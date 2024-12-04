Майже три роки у полоні. Росіяни закатували до смерті мера одного з українських міст

Тіло чоловіка повернули під час останнього обміну

Міський голова Дніпрорудного Запорізької області Матвєєв Євген Сергійович загинув у російському полоні. Загалом у ньому він чоловік пробув 2 роки та 8 місяців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що тіло Матвєєва повернули під час останнього обміну.

"Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову – Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні у окупантів та був закатованим. Під час останнього обміну тіло повернули Україні…", — написав Федоров.

Глава ЗОВА наголосив, що Матвєєв був справжнім патріотом і завжди працював заради людей.

"Був вольовим і принциповим. Під час окупації не залишив ні місто, ні людей, робив все для забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував. Немає слів, щоб висловити весь біль від втрати. Ми не маємо часу на зволікання. Щодня Росія робить терор із нашими людьми – справжніми патріотами", — наголосив він.

Євген Матвєєв — що про нього відомо

1998 року Євген Матвєєв став директором Дніпрорудненського сирзаводу.

Пройшов шлях від робітника на Дніпрорудненському заводі "БОМ" до керівних посад на сироробному комбінаті, ВАТ ПЗ "Моліс", а також на ЗАТ "ЗЖРК".

З 2004 до 2005 року був генеральним директором ВАТ ВО "Моліс".

Протягом 2005 року займався підприємницькою діяльністю. З 2005 по 2006 рік працював інженером-енергетиком у ЗАТ "ЗЖРК".

Працював головним інженером на агрофірмі "Злагода". 2006 року Євгена Матвєєва обрали міським головою Дніпрорудного.

Перебував на посаді мера з 2006 до 2015 року.

У 2020 році висуванець від ОПЗЖ Євген Матвєєв знову став мером Дніпрорудного.

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