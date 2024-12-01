В Киеве ночью снова гремели взрывы: обломки упали на один из районов столицы

Многоквартирный жилой дом поврежден обломками уничтоженного БПЛА

Российские оккупанты утром 1 декабря атаковали Киев ударными беспилотниками, в столице были слышны взрывы. Обломки от сбитого беспилотника упали на один из районов города, повреждение жилого дома.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. По ее данным, обломки сбитого российского беспилотника рухнули в Голосеевском районе столицы.

"В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно повреждения получил многоквартирный жилой дом — взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.

КМВА добавили, что воздушная тревога продолжается и призывали находиться в укрытиях. По данным мониторинга, не менее пяти беспилотников находилось на подлете в столицу или в Киевской области, часть из них ликвидировали мобильные огневые группы, но некоторые смогли долететь до Киева.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киев атаковали во время массированных ракетных обстрелов утром 28 ноября. Силами ПВО воздушные угрозы для города были ликвидированы.

Также вечером 28 ноября в очередной раз пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила угрозу, были слышны взрывы, известно, что обломки уничтоженного беспилотника упали на медицинское учреждение и жилые дома в одном из районов города, вызвав пожар.