У Києві вночі знову гриміли вибухи: уламки впали на один з районів столиці

Багатоквартирний житловий будинок пошкоджено уламками знищеного БПЛА

Російські окупанти вранці 1 грудня атакували Київ ударними безпілотниками, у столиці було чутно вибухи. Уламки від збитого безпілотника впали на один з районів міста, є пошкодження житлового будинку.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. За її даними, уламки збитого російського безпілотника впали у Голосіївському районі столиці.

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок — вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – сказано у повідомленні.

В КМВА додали, що повітряна тривога триває та закликали перебувати в укриттях. За даними моніторингу, не менше п'яти безпілотників перебувало на підльоті до столиці, або у Київській області, частину з них ліквідували мобільні вогневі групи, але деякі змогли долетіти до Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ атакували під час масованого ракетного обстрілу вранці 28 листопада. Силами ППО повітряні загрози для міста були ліквідовані.

Також ввечері 28 листопада вчергове намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила загрозу, було чутно вибухи, відомо що уламки знищеного безпілотника впали на медичний заклад та житлові будинки в одному з районів міста, спричинивши пожежу.