Следующие 10 дней будут решающими для Андерсона

Бывший британский военнослужащий Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в плен к российским военным во время выполнения боевого задания на стороне Вооруженных Сил Украины. 22-летний мужчина, четыре года служивший связистом в британской армии, присоединился к Интернациональному легиону ВСУ восемь месяцев назад.

Военного захватили в плен вблизи села Плехово Курской области на территории РФ. Об этом сообщает издание The Guardian.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что правительство приложит все усилия для оказания поддержки своему соотечественнику. По его словам, он получил информацию об этом случае несколько дней назад.

На российских Telegram-каналах опубликовали два видео с захваченным военным. На кадрах виден мужчина с бородой в военной форме со связанными руками, который медленно на английском языке рассказывает подробности своей биографии.

Отец военного, Скотт Андерсон, подтвердил, что о пленении сына ему сообщил украинский командир. "Я был шокирован и плакал. Я сразу узнал его", — рассказал он британской газете Daily Mail.

Ситуацию прокомментировал бывший британский солдат Шон Пиннер, попавший в плен во время боев в 2022 году. Он отметил, что следующие 10 дней будут решающими для Андерсона. По словам Пиннера, россияне не признают иностранных бойцов военнопленными и могут использовать какую-либо публичную информацию против них во время допросов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в плен в ВСУ попал известный сепаратист и предатель. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.