1000 дней войны: сколько пленных и заложников смогла вернуть домой Украина

В плену сейчас находятся еще десятки тысяч украинских граждан, в том числе большое количество гражданских

С начала полномасштабного вторжения России в Украину домой из российского плена удалось вернуть 3767 украинских граждан. В эту цифру входят как военные, так и 168 гражданских, которых российские оккупанты захватили в заложники.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает "Суспільне". Данные он приводил за первые 1000 дней войны против России, отметив, что работы еще очень много.

"По состоянию на данный момент, вместе с Координационным штабом, с другими органами, с которыми мы работаем, нам удалось вернуть 3767 героев и героинь из российского плена", — отметил он.

По словам омбудсмена, всех пленных вернули исключительно через процедуру обмена. По официальным данным, по состоянию на сегодняшний день в российском плену находятся "десятки тысяч граждан Украины". При этом речь идет не только о военных, но и о гражданских украинцах, подвергающихся репрессиям в оккупации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал и показывал в каких условиях содержатся российские военнопленные. У них трехразовое питание, их выводят на прогулку, дают возможность смотреть телевизор и читать книги.

Также Телеграф писал о том, что 13 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев и украинок. А 19 октября Украина вернула домой 95 украинских военнопленных и заложников Кремля. Среди них – известный правозащитник, "азовцы", защищавшие Мариуполь и "Азовсталь" и осужденные "судами" к тюремному заключению военнопленные.