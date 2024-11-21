1000 днів війни: скільки полонених та заручників змогла повернути додому Україна

У полоні зараз перебувають ще десятки тисяч українських громадян, в тому числі велика кількість цивільних

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому з російського полону вдалося повернути 3767 українських громадян. У цю цифру входять як військові, так і 168 цивільних, яких російські окупанти захопили у заручники.

Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє "Суспільне". Дані він наводив за перші 1000 днів війни проти Росії, зазначивши, що роботи ще дуже багато.

"Станом на зараз, разом з Координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалось повернути 3 767 героїв та героїнь з російського полону", – зазначив він.

За словами омбудсмена, усіх полонених повернули виключно через процедуру обміну. За офіційними даними, станом на сьогодні у російському полоні перебувають "десятки тисяч громадян України". При цьому мова йде не тільки про військових, але й про цивільних українців, які піддаються репресіям в окупації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав і показував у яких умовах утримуються російські військовополонені. У них триразове харчування, їх виводять на прогулянку, дають можливість дивитися телевізор та читати книги.

Також "Телеграф" писав про те, що 13 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців та українок. А 19 жовтня Україна повернула додому 95 українських військовополонених та заручників Кремля. Серед них – відомий правозахисник, "азовці", які захищали Маріуполь та "Азовсталь" та засуджені "судами" до тюрми військовополонені.