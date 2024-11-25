Росіяни захопили в полон британця з Інтернаціонального легіону: що відомо

Наступні 10 днів будуть вирішальними для Андерсона

Колишній британський військовослужбовець Джеймс Скотт Ріс Андерсон потрапив у полон до російських військ під час виконання бойового завдання на боці Збройних Сил України. 22-річний чоловік, який чотири роки служив зв'язківцем у британській армії, приєднався до Інтернаціонального легіону ЗСУ вісім місяців тому.

Військового захопили у полон поблизу села Плєхово Курської області на території РФ. Про це повідомляє видання The Guardian.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що уряд докладе всіх зусиль для надання підтримки своєму співвітчизнику. За його словами, він отримав інформацію про цей випадок кілька днів тому.

На російських Telegram-каналах опублікували два відео із захопленим військовим. На кадрах видно чоловіка з бородою у військовій формі зі зв'язаними руками, який повільно англійською мовою розповідає подробиці своєї біографії.

Батько військового, Скотт Андерсон, підтвердив, що про полон сина його повідомив український командир. "Я був шокований та плакав. Я одразу впізнав його", — розповів він британській газеті Daily Mail.

Ситуацію прокоментував колишній британський солдат Шон Піннер, який потрапив у полон під час боїв у 2022 році. Він зазначив, що наступні 10 днів будуть вирішальними для Андерсона. За словами Піннера, росіяни не визнають іноземних бійців військовополоненими та можуть використати будь-яку публічну інформацію проти них під час допитів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у полон до ЗСУ потрапив відомий сепаратист та зрадник. Наразі зловмисник перебуває під вартою.