Россия окружает Курахово и бьет город КАБ (видео и карта боев)

Они заняли дамбы, по которым ранее проезжали автомобильные и железнодорожные переправы.

Самым сложным участком на фронте сейчас ситуация в Курахово Донецкой области. Российские войска в настоящее время захватили 25% города. А также ударили по тепловой электростанции.

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. По его данным, россияне продвинулись на востоке Курахового и сейчас контролируют четверть его территории.

Репке назвал ситуацию для ВСУ там "совершенно критической". Кроме того, кафиры продолжают наступать северным берегом Кураховского водохранилища, где вошли в село Берестки, а также заняли дамбы, по которым ранее проезжали автомобильные и железнодорожные переправы.

Аналитик отметил, что мосты на этих дамбах разрушены, что остановило продвижение окупантов с севера. Но они могут обстреливать оттуда украинские силы с расстояния всего один километр.

Кроме этого, в пятницу, 22 ноября, стало известно, что войска России ударили КАБами по Кураховской тепловой электростанции. Момент прилета попал на видео.

Ситуация в Курахово — что известно

Следует отметить, что в последние недели ситуация в районе Курахово Донецкой области серьезно усложнилась. Сейчас это направление самое горячее на фронте.

По данным руководителя Донецкой военной администрации Вадима Филашкина, около 300 гражданских лиц остаются в Кураховской общине. В частности, 800 в самом Курахово. Они не желают эвакуироваться, а наоборот запаслись продуктовыми наборами и медикаментами.

"Они находятся в подвальных помещениях. Враг почти на 70 процентов разрушил город полностью", — рассказал Филашкин.

Ранее "Телеграф" писал, что Евгений Дикий рассказал о ситуации в Купянске и сделал прогноз.