Росія оточує Курахове і б'є місто КАБ (відео та карта боїв)

Вони зайняли дамби, якими раніше проїжджали автомобільна та залізничні переправи

Найскладнішою ділянкою на фронті нині є ситуація в Кураховому Донецької області. Російські війська на даний час захопили 25% міста. А також вдарили по тепловій електростанції.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. За його даними, росіяни просунулися на сході Курахового і зараз контролюють чверть його території.

Рьопке назвав ситуацію для ЗСУ там "абсолютно критичною". Крім того, окупанти продовжують наступати північним берегом Курахівського водосховища, де увійшли в село Берестки, а також зайняли дамби, якими раніше проїжджали автомобільна та залізничні переправи.

Аналітик зазначив, що мости на цих дамбах зруйновані, що зупинило просування окупантів із півночі. Але вони можуть обстрілювати звідти українські сили з відстані всього один кілометр.

Окрім цього, у пʼятницю, 22 листопада, стало відомо, що війська Росії вдарили КАБами по Курахівській тепловій електростанції. Момент прильоту потрапив на відео. Було зруйновано труби ТЕС.

Ситуація в Кураховому — що відомо

Варто зазначити, що в останні тижні ситуація в районі Курахового Донецької області серйозно ускладнилася. Наразі цей напрямок є найгарячішим на фронті.

За даними керівника Донецької військової адміністрації Вадима Філашкіна, майже 300 цивільних осіб залишаються у Курахівській громаді. Зокрема — 800 у самому Кураховому. Вони не мають бажання евакуюватись, а навпаки запаслись продуктовими наборами та медикаментами.

"Вони знаходяться у підвальних приміщеннях. Ворог майже на 70 відсотків зруйнував місто повністю", — розповів Філашкін.

Раніше "Телеграф" писав, що Євгеній Дикий розповів про ситуацію в Куп'янську та зробив прогноз.