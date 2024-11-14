"Ми догралися": Дикий розповів про ситуацію в Куп'янську та зробив прогноз

На думку ветерана війни, ризик того, що росіяни захоплять Куп'янськ, зростає

Російські війська продовжують наступ на Куп'янськ Харківської області. Два роки тому місто було звільнене від окупації, яка тривала з кінця лютого 2022 року. Але є великий ризик того, що ворог знову може захопити населений пункт.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів громадський діяч, учасник російсько-української війни і ветеран батальону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, результат залежить від того, які резерви Україна перекине під Куп'янськ.

— В принципі, ми догралися. Ми догралися до того, що ворог вже на іншому березі річки Оскіл. Ми догралися до того, що бої вже йдуть, власне, в передмісті самого Куп'янська, — сказав Дикий.

Ветеран зазначив, що весь останній рік росіяни пробували прорватися в районі Куп'янська. На його думку, поточна ситуація свідчить про те, що наразі на цьому напрямку нібито нема кому тримати оборону і не дати росіянам перейти Оскіл.

Також він вважає, що ситуацію може вирішити продовження мобілізації людей, інакше росіяни можуть піти далі, на Дніпро, Запоріжжя, Харків і Київ. Україна водночас може втратити крім Куп'янська ще й Покровськ, Курахове, Дружківку, Слов'янськ, каже Дикий.

— Суть же ж, не в цьому, яка різниця, в якій послідовності вони будуть брати наші міста. Факт той, що вони будуть брати наші міста, допоки ми не проводимо мобілізацію, — заявив ветеран.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року було оголошено обов’язкову евакуацію з Куп’янська.