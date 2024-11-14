Укр

"Мы доигрались": Дикий рассказал о ситуации в Купянске и сделал прогноз

Автор
Игорь Тимофеев
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 14 ноября 2024, 16:25
Иллюстративное изображение

По мнению ветерана войны, риск того, что россияне захватят Купянск, растет

Российские войска продолжают наступление на Купянск Харьковской области. Два года назад город был освобожден от оккупации, которая длилась с конца февраля 2022 года. Но велик риск того, что враг снова может захватить населенный пункт.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал общественный деятель, участник российско-украинской войны и ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, результат зависит от того, какие резервы Украина перекинет под Купянск.

— В принципе мы доигрались. Мы доигрались до того, что враг уже на другом берегу реки Оскол. Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска, — сказал Дикий.

Ветеран отметил, что весь последний год россияне пробовали прорваться в районе Купянска.

Также он считает, что ситуацию может разрешить продолжение мобилизации людей, в противном случае россияне могут пойти дальше, на Днепр, Запорожье, Харьков и Киев. Украина может потерять кроме Купянска еще и Покровск, Курахово, Дружковку, Славянск, говорит Дикий.

Суть же не в том, какая разница, в какой последовательности они будут брать наши города. Факт тот, что они будут брать наши города, пока мы не проводим мобилизацию, — заявил ветеран.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года была объявлена обязательная эвакуация из Купянска.