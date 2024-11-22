Это яркая демонстрация значительной нехватки бронетехники в армии РФ

Российские военные используют гражданские автомобили, такие как ВАЗ-2106 ("шестерка") и "Нива", для штурмов украинских позиций. Это подтверждают новые кадры с передовой.

Как сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, россияне переоборудывают гражданские автомобили и выполняют на них задачи, которые должны выполнять на бронетехнике. По его словам, это яркая демонстрация значительной нехватки бронетехники в армии РФ.

На одном из видео четверо российских военных штурмуют украинские позиции под Покровском на автомобиле ВАЗ-2106. В результате все погибли. На другом видео в атаку пошли три автомобиля "Нива", переоборудованные под военные пикапы. Их также уничтожили украинские дроны.

Vier russische Soldaten stürmen eine ukrainische Stellung bei Pokrowsk in einem Lada WAS-2106 „Schiguli“.

Alle sterben.

Keine Pointe. pic.twitter.com/EcE48M38zo — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2024

Das russische Militär nutzt jetzt Lada Niva Pick-ups für seine mechanisierten Angriffe im Osten der Ukraine.



(Parallel zu Schützen/panzern.)



Möchte noch jemand sagen, dass die Zerstörung von über 120 Panzerfahrzeugen in Kursk, allein in den letzten zwei Wochen, sinnlos war? pic.twitter.com/ukR5taSl3q — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 20, 2024

"Новые кадры показывают, что для продвижения в Украине россияне используют не бронетехнику, не танки, не китайские машины, а гражданские "Лады". Они должны частично выполнять задачи, предназначенные для бронетехники. Это невероятная задача. Мы видим из украинских кадров, что это приводит к огромным потерям. Это впечатляющие кадры, потому что так называемая вторая армия мира вынуждена наступать на "Ладах", – иронизирует Репке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская оккупационная армия использует китайские машины для гольфа вместо бронированной военной техники. Этой информацией также поделился военный обозреватель BILD Юлиан Репке. По данным аналитика, это китайские гольфкары, закупленные для гражданского назначения, но использованные в военных целях.