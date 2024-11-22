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Росіян під Покровськом помітили на незвичайній "техніці"

Автор
Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Росіян під Покровськом помітили на незвичайній "техніці" Новина оновлена 22 листопада 2024, 12:23

Це яскрава демонстрація значної нестачі бронетехніки в армії РФ

Російські військові використовують цивільні автомобілі, такі як ВАЗ-2106 ("шістка") та "Нива", для штурмів українських позицій. Це підтверджують нові кадри з передової.

Як повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, росіяни переобладнують цивільні автомобілі і виконують на них завдання, які мали б виконувати на бронетехніці. За його словами, це яскрава демонстрація значної нестачі бронетехніки в армії РФ.

На одному з відео четверо російських військових штурмують українські позиції під Покровськом на автомобілі ВАЗ-2106. Як наслідок, всі загинули. На іншому відео в атаку пішли три автомобілі "Нива", переобладнані під військові пікапи. Їх також знищили українські дрони.

"Нові кадри показують, що для просування в Україні росіяни використовують не бронетехніку, не танки, не китайські машини, а цивільні "Лади". Вони повинні частково виконувати завдання, призначені для бронетехніки. Це неймовірне завдання. Ми бачимо з українських кадрів, що це призводить до величезних втрат. Це вражаючі кадри, тому що так звана друга армія світу змушена наступати на "Ладах", — іронізує Ріпке.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російська окупаційна армія використовує китайські машини для гольфу замість броньованої військової техніки. Цією інформацією також поділився військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. За даними аналітика, це китайські гольфкари, закуплені для цивільного призначення, але використані у військових цілях.

Теги:
#Бронетехніка #Війна з РФ #Покровський напрямок