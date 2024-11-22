Росіян під Покровськом помітили на незвичайній "техніці"

Це яскрава демонстрація значної нестачі бронетехніки в армії РФ

Російські військові використовують цивільні автомобілі, такі як ВАЗ-2106 ("шістка") та "Нива", для штурмів українських позицій. Це підтверджують нові кадри з передової.

Як повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, росіяни переобладнують цивільні автомобілі і виконують на них завдання, які мали б виконувати на бронетехніці. За його словами, це яскрава демонстрація значної нестачі бронетехніки в армії РФ.

На одному з відео четверо російських військових штурмують українські позиції під Покровськом на автомобілі ВАЗ-2106. Як наслідок, всі загинули. На іншому відео в атаку пішли три автомобілі "Нива", переобладнані під військові пікапи. Їх також знищили українські дрони.

Vier russische Soldaten stürmen eine ukrainische Stellung bei Pokrowsk in einem Lada WAS-2106 „Schiguli“.

Alle sterben.

Keine Pointe. pic.twitter.com/EcE48M38zo — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2024

Das russische Militär nutzt jetzt Lada Niva Pick-ups für seine mechanisierten Angriffe im Osten der Ukraine.



(Parallel zu Schützen/panzern.)



Möchte noch jemand sagen, dass die Zerstörung von über 120 Panzerfahrzeugen in Kursk, allein in den letzten zwei Wochen, sinnlos war? pic.twitter.com/ukR5taSl3q — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 20, 2024

"Нові кадри показують, що для просування в Україні росіяни використовують не бронетехніку, не танки, не китайські машини, а цивільні "Лади". Вони повинні частково виконувати завдання, призначені для бронетехніки. Це неймовірне завдання. Ми бачимо з українських кадрів, що це призводить до величезних втрат. Це вражаючі кадри, тому що так звана друга армія світу змушена наступати на "Ладах", — іронізує Ріпке.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російська окупаційна армія використовує китайські машини для гольфу замість броньованої військової техніки. Цією інформацією також поділився військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. За даними аналітика, це китайські гольфкари, закуплені для цивільного призначення, але використані у військових цілях.