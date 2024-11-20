Атак будет больше? Россия собрала больше самолетов Ту-160 на двух авиабазах, карта

Россияне значительно увеличили количество самолетов Ту-160 возле границ Украины

Россия увеличила количество своих бомбардировщиков возле границ Украины. Речь идет не только о самолетах Ту-95МС, но также и о самолетах Ту-160.

Об этом сообщил OSINT Telegram-паблик Tracking. Увеличение количества самолетов зафиксировано на двух аэродромах в Европейской части России — Энгельсе Саратовской области и Оленье Мурманской области.

По состоянию на вечер 18 ноября, на авиабазе "Оленья" находились 8 самолетов Ту-160, а на аэродроме "Энгельс-2" – 2 самолета Ту-160.

Общее количество стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 по состоянию на 18 ноября — 29 единиц.

На авиабазе "Оленья" было зафиксировано 12 самолетов Ту-95МС и 8 самолетов Ту-160. На авиабазе "Энгельс-2" зафиксировали 4 самолета Ту-95МС и 2 самолета Ту-160. В то же время на аэродроме "Дягилево" в Рязани зафиксировали 3 самолета Ту-95МС.

"Использование Ту-160 существенно ничего не меняет, то же самое могут делать Ту-95МС. Информации о снаряжении бортов Ту-95МС/Ту-160 нет. Передислокационных рейсов для зарядки крылатыми ракетами Х-101 не наблюдается", — отмечают OSINT-аналитики.

Напомним, ранее мы писали о том, что сколько еще массированных атак может повторить Россия.