Атак буде більше? Росія зібрала більше літаків Ту-160 на двох авіабазах, мапа

Росіяни значно збільшили кількість літаків Ту-160 біля кордонів України

Росія збільшила кількість своїх бомбардувальників біля кордонів України. Йдеться не лише про літаки Ту-95МС, але також і про літаки Ту-160.

Про це повідомив OSINT Telegram-паблік Tracking. Збільшення кількості літаків зафіксовано на двох аеродромах у Європейській частині Росії – Енгельсі Саратовської області та Оленья Мурманської області.

Станом на вечір 18 листопада, на авіабазі "Оленья" перебували 8 літаків Ту-160, а на аеродромі "Енгельс-2" – 2 літаки Ту-160.

Загальна кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 станом на 18 листопада – 29 одиниць.

На авіабазі "Оленья" було зафіксовано 12 літаків Ту-95МС та 8 літаків Ту-160. На авіабазі "Енгельс-2" зафіксували 4 літаки Ту-95МС та 2 літаки Ту-160. Водночас на аеродромі "Дягілєво" в Рязані зафіксували 3 літаки Ту-95МС.

"Використання Ту-160 суттєво нічого не змінює, те саме можуть робити Ту-95МС. Інформації про спорядження бортів Ту-95МС/Ту-160 немає. Передислокаційних рейсів для зарядки крилатими ракетами Х-101 не спостерігається", — зазначають OSINT-аналітики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скільки ще масованих атак може повторити Росія.