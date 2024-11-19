В Курской области у Украины 3:0, – Братчук

По мнению спикера Украинской добровольческой армии "Юг", ресурс врага – не вечен

Россиянам трижды не удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Курской области, несмотря на потери.

Оккупанты имеют больший ресурс, в том числе это касается количества людей. Но украинцы могут побеждать из-за лучших технологий и вооружений. Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Используют наши Силы обороны минирования – враг не может прорваться. Три больших наступления на Курщине – 3:0 в пользу Сил обороны. Да, с потерями понятно. Понятно, что есть проблемы и они будут возникать. Там и логистика в том числе, но все это в кучу", – сказал Братчук.

Он поделился мнением, что точечные удары ракетами должны быть на территории Российской Федерации. В то же время ВСУ должны засыпать врага кассетными боеприпасами по всей линии боевого столкновения. Использование такого оружия должно уничтожать россиян и дальше в промышленных объемах.

"Они не могут двигаться постоянно, это тоже надо понимать. Они не могут держать постоянно какие-то резервы. Их ресурс не вечен, это тоже нужно понимать. Но чтобы этого добиться, чтобы он был не вечен, они не бессмертны, нам нужны соответствующие наши ресурсы. Борьба ресурсов, мы это видим на сегодня, и борьба технологий. У Запада и не только Запада", – объяснил спикер и добавил, что в Южной Корее есть технологии и исторический шанс на территории нашего государства объединить свою.

Что касается возможности объявления мобилизации в РФ, Братчук пояснил, что страна-агрессор получит от нее потерю трудовых резервов, проседание экономики, нехватку рабочих рук на производстве. Но Украине нужно готовиться к возможности мобилизации "на болотах".

"Я уже сказал о том, что мы не пойдем в атаку штыками, потому что нас все равно меньше. Мы лучше, мы лучше подготовлены, это понятно. Но мы не сможем, как говорится, маленькая советская армия не может победить большую советскую армию". Я не хотел бы говорить именно так о нашем войске. Так я и говорю, потому что нам нужно вооружение, которое будет помогать в промышленных объемах уменьшать эту российскую мобилизацию, возможно, в том числе", – резюмировал он.

Напомним, российские войска в последнее время значительно активизировали наступление в Курской области, не считаясь с потерями – украинские подразделения отражают множество атак. Причина такого суицидального давления очевидна – так называемый "президент" России Владимир Путин приказал вернуть освобожденные Украиной территории Курщины к инаугурации президента США Дональда Трампа и началу переговоров.