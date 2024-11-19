У Курській області Україна має 3:0, – Братчук

На думку речника Української добровольчої армії "Південь", ресурс ворога – не вічний

Росіянам тричі не вдалося прорвати оборону Збройних сил України у Курській області, попри втрати.

Окупанти мають більший ресурс, в тому числі це стосується кількості людей. Але українці можуть перемагати через кращі технології та озброєння. Про це в етері "Телеграфу" розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Використовують наші Сили оборони мінування – ворог не може прорватися. Три великих наступи на Курщині – 3:0 на користь Сил оборони. Так, з втратами зрозуміло. Зрозуміло що є проблеми й вони виникатимуть. Там і логістика в тому числі, але все це до купи", – сказав Братчук.

Він поділився думкою, що точкові удари ракетами мають бути по території Російської Федерації. Водночас ЗСУ мають засипати ворога касетними боєприпаси по усій лінії бойового зіткнення. Використання такої зброї має знищувати росіян й далі в промислових обсягах.

"Вони не можуть рухатися постійно, це теж треба розуміти. Вони не можуть тримати постійно якісь резерви. Їхній ресурс не вічний, це теж треба розуміти. Але щоб цього досягти, щоб він був не вічний, вони не безсмертні, нам треба відповідні наші ресурси. Боротьба ресурсів, ми це бачимо на сьогодні, і боротьба технологій. У Заходу і не лише Заходу", – пояснив спікер та додав, що у Південної Кореї є технології та історичний шанс на території нашої держави об'єднати свою.

Щодо можливості оголошення мобілізації у РФ Братчук пояснив, що країна-агресор отримає від неї втрату трудових резервів, просідання економіки, нестачу робочих рук на виробництві. Але Україні треба готуватися до можливості мобілізації "на болотах".

"Я вже сказав про те, що ми не підемо в атаку багнетами, тому що нас все одно менше. Ми кращі, ми краще підготовлені, це зрозуміло. Але ми не зможемо, як кажуть, маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Я не хотів би говорити саме так про наше військо. То я і кажу, тому що нам потрібне озброєння, яке допомагатиме в промислових обсягах зменшувати цю російську мобілізацію, можливо в тому числі", – резюмував він.

Нагадаємо, російські війська останнім часом значно активізували наступ в Курській області, не рахуючись з втратами – українські підрозділи відбивають багато атак. Причина такого суїцидального натиску очевидна – так званий "президент" Росії Володимир Путін наказав повернути звільнені Україною території Курщини до інавгурації президента США Дональда Трампа та початку переговорів.