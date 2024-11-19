Среди погибших — 8-летний ребенок: как выглядит разрушенное общежитие в Глухове (обновлено)

Разбор завалов продолжается

В результате российского удара по Глухову в Сумской области уже погибли 8 человек, из них 8-летний ребенок. Спасатели показали последствия попадания дрона в многоэтажку.

Как отмечают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), дрон попал в здание общежития одного из учебных заведений.

UPD 10:55. В ГСЧС отметили, что в Глухове погибли 10 человек. Количество пострадавших также увеличилось — до 13, среди них трое детей. Еще три человека могут находиться под завалами.

UPD: Число погибших в Глухове возросло до 9 человек, из них — 1 ребенок.

"Предварительно травмированы 11 человек, из них – 2 детей. Частично разрушено здание общежития, под завалами, вероятно, находится 5 человек", — говорится в сообщении.

На фото, опубликованных в ГСЧС, видно, что в многоэтажке упали все этажи в одном из подъездов. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Заметим, что российская армия ударила по жилому дому около 23:20, когда люди были дома, спали или готовились ко сну. В городе прогремело два взрыва.

Добавим, что Глухов расположен меньше, чем в 15 км от границы с Россией и в 146 км от областного центра — Сум. Россияне регулярно атакуют его.

Напомним, что вечером 17 ноября россияне баллистическими ракетами в кассетном снаряжении ударили по жилой многоэтажке в Сумах. Они убили 11 человек, двое из которых – дети. Еще 89 человек получили ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия направила ракету "Искандер-М" на Одессу, в результате чего пострадала многоэтажка. Ранения получили 47 человек, у двух из них оторваны конечности, число погибших составляет 10 человек. Также четверо детей получили травмы.