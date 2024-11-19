Серед загиблих - 8-річна дитина: як виглядає зруйнований гуртожиток у Глухові (оновлено)

Розбір завалів ще триває

Внаслідок російського удару по Глухову на Сумщині вже загинуло 8 людей, з них 8-річна дитина. Рятувальники показали наслідки влучання дрона у багатоповерхівку.

Як зазначають у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС), дрон влучив у будівлю гуртожитку одного із навчальних закладів.

UPD 10:55. В ДСНС зазначили, що у Глухові загинули 10 осіб. Кількість постраждалих також збільшилася — до 13, серед них троє дітей. Ще три людини можуть перебувати під завалами.

UPD: Кількість загиблих у Глухові зросла до 9 людей, з них — 1 дитина.

"Попередньо, травмовано 11 осіб, з них – 2 дітей. Частково зруйновано будівлю гуртожитку, під завалами, ймовірно, перебуває 5 осіб", — йдеться у повідомлені.

На фото, які опублікували у ДСНС, видно, що у багатоповерхівці впали всі поверхи в одному з під'їздів. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Зауважимо, що російська армія вдарила по житловому будинку близько 23:20, коли люди були вдома, спали, або готувалися до сну. У місті пролунало два вибухи.

Додамо, що Глухів розташований менше, ніж за 15 км від кордону з Росією та за 146 км від обласного центру — Сум. Росіяни регулярно атакують його.

Нагадаємо, що ввечері 17 листопада росіяни балістичними ракетами у касетному спорядженні вдарили по житловій багатоповерхівці у Сумах. Вони вбили 11 людей, двоє з яких — діти. Ще 89 людей отримали поранення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія скерувала ракету "Іскандер-М" на Одесу, внаслідок чого постраждала багатоповерхівка. Поранення отримало 47 осіб, у двох з них відірвані кінцівки, кількість загиблих становить 10 осіб. Також четверо дітей отримали травми.