В Белгороде "прилетело" по военной базе с грузовиками "Урал" (фото)

Ракета попала по территории, где находились несколько военных грузовиков "Урал"

В четверг, 14 ноября, в российском Белгороде прозвучали взрывы. По предварительным данным, был "прилет" по одной из военных баз в черте города.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Сообщается, что по одной из площадок с военной техникой был нанесен ракетный удар. В это время там находились военные грузовики "Урал". Ракета попала в крышу одного из зданий на территории площадки, где стояли грузовики — машины получили повреждения.

Интересен тот факт, что вначале местные медиа опубликовали фото с "прилётом", на котором было видно военную технику. Затем обрезали его так, чтобы не было видно военных грузовиков, а потом и вовсе удалили данные фотографии.

В обстреле обвинили Вооруженные силы Украины, но никаких внятных подтверждений этому на данный момент нет. Также сообщается о том, что в результате удара пострадали несколько солдат срочной службы.

Объект, куда был "прилет", находится на улице Садовая, в северной части города. Между тем, еще несколько "прилетов" были и на пересечении улиц Садовая и Шершнева.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что за последние несколько дней россияне сбросили на Белгородскую область несколько авиабомб.