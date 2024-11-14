У Бєлгороді "прилетіло" по військовій базі з вантажівками "Урал" (фото)

Ракета потрапила по території, де знаходилися кілька військових вантажівок "Урал"

У четвер, 14 листопада, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За попередніми даними, був "приліт" однією з військових баз у межах міста.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Повідомляється, що по одному з майданчиків із військовою технікою було завдано ракетного удару. У цей час там були військові вантажівки "Урал". Ракета потрапила в дах однієї з будівель на території майданчика, де стояли вантажівки — машини зазнали пошкоджень.

Цікавим є той факт, що спочатку місцеві медіа опублікували фото з "прильотом", на якому було видно військову техніку. Потім обрізали його так, щоб не було видно військових вантажівок, а потім взагалі видалили дані фотографії.

В обстрілі звинуватили Збройні сили України, але жодних виразних підтверджень цьому наразі немає. Також повідомляється про те, що внаслідок удару постраждали кілька солдатів строкової служби.

Об’єкт, куди був приліт, знаходиться на вулиці Садова, в північній частині міста. Тим часом ще кілька "прильотів" були і на перетині вулиць Садова та Шершнева.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що за останні кілька днів росіяни скинули на Бєлгородську область кілька авіабомб.