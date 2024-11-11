Летчика, похитившего у РФ вертолет, похоронили в безымянной могиле, — СМИ

Преступники расстреляли его и переехали авто

Максим Кузьминов, укравший у РФ вертолет Ми-8 и перегнавший в Украину, похоронен в безымянной могиле на юге Испании. Пилота-перебежчика затрелили 13 февраля 2024 года в городе Вильяхойоса.

28-летний россиянин стал известен после того, как в августе 2023 года похитил военный вертолет и прилетел в Украину. Во время бегства он передал украинским военным сверхсекретные данные российской разведки и оборудование. О том, где он был похоронен, и кто, возможно, причастен к его убийству, рассказывает издание CBS News.

За свой поступок Кузьминов получил от Украины полмиллиона долларов и новые документы. Несмотря на оговорку украинских спецслужб не выезжать из страны, он переехал в Испанию, где приобрел квартиру в многоэтажном комплексе. Там он вел себя не слишком осторожно — часто Максим выпивал в местном баре, громко хвастаясь, кто он на самом деле.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое убийц ждали пять часов в гараже жилого комплекса. Когда Кузьминов явился, они расстреляли его с глушителем. После убийства нападавшие сожгли автомобиль в отдаленном месте.

По данным издания The Insider, использованные боеприпасы имели русское происхождение. Среди подозреваемых – бывший офицер КГБ и полковник российской милиции. Однако эта информация не официальна и требует проверки.

Летом 2024 года в социальных сетях появились фотографии якобы живого Кузьминова на авиашоу. Однако, по информации "60 Minutes", это был украинский разведчик в специальной маске. Целью операции было показать потенциальным перебежчикам из России, что они могут быть в безопасности.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что убийцы пилота Кузьминова в Испании оставили "послание". Его расстреляли из пистолета Макарова, выпустив шесть шаров, и переехали на машине.